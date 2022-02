Cessaniti. Reflui oleari finivano in un fosso: denunciato il titolare di un frantoio

Rifiuti liquidi, costituiti da reflui prodotti da un frantoio oleario, finivano in un fosso di raccolta delle acque meteoriche. È quanto scoperto in località “Cavallaro” del comune di Cessaniti, dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, congiuntamente ai militari del Nipaaf di Vibo Valentia e della Stazione locale dell'Arma.

Nello specifico, i reflui partivano dall'opificio e venivano convogliati tramite un tubo in pvc, della lunghezza di circa 250 metri, per poi essere sversati direttamente in un terreno sottostante.

Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà in quanto ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti liquidi sul suolo. La tubazione utilizzata per lo sversamento illecito è stata invece sottoposta a sequestro.