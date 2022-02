Il Comune di Acri fuori dal dissesto, Sindaco: “siamo riusciti a diventare un’amministrazione virtuosa”

"Il Comune di Acri è riuscito a superare le criticità legate al bilancio e a diventare un'amministrazione virtuosa. Dopo anni di duro impegno e sacrifici, infatti, la Giunta guidata dal sindaco del Partito Democratico Pino Capalbo, ha risanato il debito ereditato dalle precedenti amministrazioni e oggi sta per approvare un consuntivo con un avanzo di amministrazione”. Poche parole per sintetizzare l’enorme soddisfazione per un risultato politico, prima ancora che finanziario, da parte del sindaco Pino Capalbo e dell’intera amministrazione di Acri.

“Non solo abbiamo risanato il Bilancio del nostro ente ma addirittura abbiamo riportato un avanzo di amministrazione certificato dai revisori dei conti”, afferma il primo cittadino, che prosegue dichiarando che si tratta di “Un risultato, tra i tanti ottenuti, che ci inorgoglisce”.

“I sindaci e gli amministratori si giudicano per i risultati raggiunti, che sono lì a testimoniare in maniera oggettiva il loro operato. Le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno generato debiti fuori bilancio ed il fallimento del Comune. Noi, semplicemnte, lo abbiamo risanato”, avanza Capalbo che ringrazia collaboratori, consiglieri comunali e giunta. Ed ora? “Adesso per la città di Acri è un nuovo inizio”, conclude il Sindaco.