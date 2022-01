Rubate le offerte in una chiesa del cosentino: indagano i carabinieri

Un furto in pieno giorno è avvenuto nella parrocchia "Sacra Famiglia" di Villapiana Lido, nel cosentino. I ladri sarebbero entrati in azione nell’orario di apertura della chiesa, tra le ore 10 alle ore 19.30, ed avrebbero forzato tre candelieri votivi per poter portar via le offerte.

Il furto sarebbe avvenuto tra venerdì e sabato ma è stato denunciato solo stamani a Carabinieri dal parroco, don Nicola De Luca. In corso mirate indagini.