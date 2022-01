Operazione “Amici in Comune”: rinviati a giudizio tutti gli indagati, anche il sindaco di Praia a Mare

Antonio Praticò

Il gup del Tribunale di Paola ha disposto il rinvio a giudizio per tutte le persone coinvolte nell’inchiesta “Amici in Comune”, che ha porto alla luce un vero e proprio “cartello” per “aggiustare” le gare d’appalto ma anche procedimenti amministrativi.

Tra gli indagati -accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di rivelazione di segreto d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico – spicca il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, che andrà a processo insieme all’x sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia , Giovanni Antonio Argirò, responsabile ufficio tecnico, Rosa Grisolia, Domenico Rocco, Stefano De Rosa, Giorgio De Rosa, Antonio Masturzo, Ernesto Lupinacci, Giovanni Condicelli, Nicola Gabriele. L’inizio del processo è previsto per il prossimo 18 maggio.