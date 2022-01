Abbandono di rifiuti: a Crotone continuano a piovere sanzioni

Continuano a piovere sanzioni per l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale di Crotone.

Anche lo scorso fine settima il NOA (Nucleo Operativo Ambientale) della Polizia Locale ha infatti individuato diversi “zozzoni” che sono stati prontamente sanzionati con verbali da 600 euro ciascuno.

tra le persone multate c’è un 51enne beccato ad abbandonare su area pubblica una struttura in ferro per tavolo, un pannello in legno ed un televisore.

Sanzionato anche un 63enne che ha lasciato due comodini in legno sempre su area pubblica, nonché due uomini che si sono liberati di due porte in legno.

E’ stato anche rilevato che nella zona di Poggio Pudano, molti residenti di paesi limitrofi si fermano per abbandonare rifiuti in modo indiscriminato, ma che anche molti concittadini non rispettano gli orari di conferimento o, nelle zone dove è prevista, non effettuano regolarmente la raccolta differenziata. Per questi la sanzione prevista è di 50 euro.

Per tenere sotto controllo la raccolta differenziata, il comandante della Polizia Locale Francesco Iorno ha disposto un servizio mirato che vedrà gli agenti del NOA e gli operai di Akrea aprire i sacchetti dell'immondizia per risalire all'identità di chi non rispetta le regole nello smaltire i rifiuti.