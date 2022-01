SS 109 Bis, Anas: lavori di manutenzione programmata su “Via Carlo V” a Catanzaro

Proseguono i lavori di manutenzione programmata nel comune di Catanzaro tra il km 0,000 e il km 0,500 sulla strada statale 109 Bis/Dir.

Gli interventi del Lotto IV riguardano, nel dettaglio, il rifacimento del tappeto di usura, l'impermealizzazione dell'impalcato e il rifacimento del giunto della rampa per "Via Carlo V" della strada statale 109 Bis/Dir.

Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire da domani martedì 1 febbraio e fino al 28 febbraio 2022, si rende necessario chiudere la rampa di accesso in destra per "Via Carlo V" in direzione del centro storico di Catanzaro sul tratto di SS 109 Bis/Dir interessato dalle attività, con adeguata segnaletica di deviazioni su percorsi alternativi per via "Milelli " o via "Acri" in direzione Sud dalla rotatoria "Gualtieri".