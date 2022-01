Il Covid continua a far paura: in 24 ore 15 morti. Stabili i contagi (+1.195)

Questa nuova ondata di coronavirus continua a fare vittime in Calabria. L’odierno bollettino parla chiaro: sono 15 i nuovi decessi registrati, di cui solo 10 nella provincia di Reggio Calabria e poi 2 nel Catanzarese, 2 nel Cosentino e 1 nel Crotonese.

A questo dato si accosta quello dei nuovi positivi che sono 1.195 (ieri erano 1.291) e sono stati scoperti dai 6.847 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La maggior parte dei casi si registra nel Reggino (+1.032), seguono la provincia di Crotone (+344), di Catanzaro (+204), di Vibo Valentia (+129) e di Cosenza (+43). Nessun positivo è stato invece segnalato da fuori regione. Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 170.161, i decessi 1.887.

Per quanto riguarda i ricoveri, al momento si trovano nei reparti covid della regione 401 (+4). In particolare, nel Reggino si assiste a 2 ricoveri e 2 nel Cosentino.

Sono invece 24 le persone in terapia intensiva (-7) con un posto letto in meno nel Reggino, 2 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese. In isolamento domiciliare si trovano invece 40.244 (-569) persone e gli attuali positivi sono in tutto 40.669 (-572). I guariti di oggi sono 1.752 per un totale di 127.605 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 55.017 (+1032), mentre i casi attivi sono 10.668. Di questi: 10.516 in isolamento, 142 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 55.017 i guariti e 571 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 31.120 (+43), mentre i casi attivi sono 10.357. Di questi, 10.206 sono in isolamento, 146 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.120 guariti e 809 deceduti.

Nel Catanzarese, i contagi accertati finora sono 16.477 (+204), mentre i casi attivi sono 6.731. Di questi, 6.646 in isolamento, 77 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 16.477 i guariti e 198 decessi.

Nell Vibonese, i casi covid salgono 9.778 (+129) mentre gli attivi sono 10.270, di cui 10.255 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.778 i guariti e 141 i deceduti.

Nel Crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 13.644 (+344) mentre gli attivi sono 2.474. Di questi: 2.455 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.644 i guariti e 158 i deceduti.