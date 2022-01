Firmate le convenzioni di Antica Kroton: via libera alle azioni progettuali

“Questa mattina sono state formalmente firmate le Convenzioni di Antica Kroton dopo l’approvazione delle schede operative definite lo scorso dicembre”. Lo comunica l’assessore alla Cultura del Comune di Crotone Rachele Via.

Si tratta di un atto formale è fondamentale per dare concretezza sia al disegno globale definito fra Comune, Regione e Ministero dei Beni Culturali, ma soprattutto per avviare concretamente le azioni progettuali.

Nei prossimi giorni si andrà a sottoscrivere l’Accordo Quadro con Invitalia, società del Ministro delle Finanze che affiancherà l’Amministrazione come centrale di committenza.

“E’ un momento particolarmente decisivo per il futuro del progetto. C’è stata grande sinergia con la Regione Calabria e – aggiunge l’assessore - debbo ringraziare il Dirigente Antonio Senatore, che, tra l’altro, ha perseguito l’inserimento del progetto Antica Kroton nel programma del Dipartimento del territorio della Presidenza di Governo. Un passaggio ulteriormente importante – chiosa - in quanto questa tipologia di affidamenti gestiti dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo assicurerà trasparenza ed affidamenti certi, vista la grande esperienza ormai dimostrata nella gestione di progetti complessi: da poter portare ad esempio quello del finanziamento del “Grande Progetto Pompei”.”

“La scelta del sindaco di voler una unità operativa ed una dirigenza ad hoc si è rivelata positiva ed efficace: stiamo centrando scadenze ed obiettivi” aggiunge l’assessore Via.

Questa fase sarà caratterizzata anche dal contestuale coinvolgimento del territorio e di tutte le sue rappresentanze associative e sindacali, come già più che proficuamente iniziato e che proseguirà con particolare attenzione alla fase di ascolto ed accoglimento di suggerimenti ed arricchimenti che certamente continueranno ad arrivare all'Amministrazione Comunale.