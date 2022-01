Ospedale di San Giovanni in Fiore, in ripartenza la chirurgia

"Dalla seconda metà di febbraio ripartirà l’attività chirurgica nell’ospedale di San Giovanni in Fiore". Lo annuncia la sindaca Rosaria Succurro, al termine di una riunione avvenuta questa mattina con il commissario dell'Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina. Reparto che "potrà quindi dare risposte concrete già nell’immediato, grazie anche alla volontà dei dirigenti sanitari e alla determinazione della chirurga Michela Chiarello, in arrivo da Crotone".

"Si tratta di un primo e significativo passo per alimentare la fiducia della comunità locale nei confronti dell’ospedale e delle istituzioni che, con impegno costante, cooperano per migliorare i servizi, ridurre l’emigrazione sanitaria e tutelare la salute dei cittadini" prosegue la sindaca. "Per noi è fondamentale che l’assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale vengano potenziate e integrate nel concreto".

"In proposito abbiamo già segnali chiari. Infatti, il ritorno della Chirurgia, che sarà utile anche per i problemi oncologici, non era né previsto né scontato" afferma ancora la Succurro. "Le zone montane hanno maggiori difficoltà e per questo è indispensabile affermare, come stiamo facendo, il diritto ad avere strutture sanitarie attrezzate ed efficienti".

"Con il commissario Roberto Occhiuto, che vuole rafforzare l’assistenza sanitaria nell’intera regione, stiamo puntando sul rilancio del presidio ospedaliero silano" conclude. "Insieme alla direzione generale dell’Asp di Cosenza, stiamo lavorando ogni giorno per raggiungere l’obiettivo".