Dialog Crotone, in Germania mostra dedicata alla città

Per la prima volta in Germania, una mostra totalmente dedicata a Crotone. Domenica 6 febbraio ad Hamm si inaugurerà “Dialog Crotone”, una mostra con centinaia di foto realizzate da Werner Reumke. In questi giorni si inizia a parlare molto della città di Pitagora.

Il vulcanico presidente dell’associazione Martin-Luther-Viertel Verein sta preparando insieme a Christiane l’evento. All’inaugurazione della mostra ci saranno molti amici di Hamm, tra di loro anche Markus Kreuz, assessore del comune di Hamm e anche console onorario dell’Italia. All’inaugurazione della mostra parteciperà anche la sindaca Monika Simshäuser.

Tra Hamm e Crotone c’è un’amicizia che dura da circa 10 anni. Nella mostra fotografica, allestita in diversi punti della città di Hamm, sarà possibile ammirare vari luoghi di Crotone. Tutti gli scatti sono stati realizzati negli ultimi tre anni da Werner Reumke in collaborazione con la sua compagna Christiane.

Werner e Christiane si sono letteralmente innamorati di Crotone. Più volte hanno soggiornato nella città di Pitagora. Christiane ha anche realizzato un simpatico murales in centro storico. Una volta tanto Crotone è prima in classifica, almeno per quanto riguarda la cordialità della gente, la storia e le bellezze naturali.