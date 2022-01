“Sistema Rende”, chieste quattro condanne: 9 anni per l’ex assessore regionale Principe

Sandro Principe

Sono quattro le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero Pierpaolo Bruni nell'ambito del processo Sistema Rende, nato in seno ad un'operazione che portò all'arresto di diversi nomi eccellenti della politica (QUI) per un presunto intreccio con esponenti del clan Lanzino-Ruà.

Chiesti dunque 9 anni di reclusione per Sandro Principe, ex sindaco di Rende nonché ex assessore regionale; 8 anni per Umberto Bernaudo; 7 anni e 6 mesi per Pietro Paolo Ruffolo; e 2 anni per Giuseppe Gagliardi.

Secondo la tesi dell'accusa, sarebbero state impiegate delle scelte amministrative che avrebbero favorito alcuni esponenti vicini ad ambienti malavitosi: tale condizione si sarebbe verificata sia nel periodo in cui il primo cittadino era Principe, sia durante il mandato del successore Bernaudo, con una sorta di continuità.