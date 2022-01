Auto esce fuori strada e si ribalta, la 106 miete altre due giovani vittime

Un tragico incidente stradale è costato la vita a due giovani deceduti nella serata scorsa sulla statale 106 jonica nel comune di San Sostene, nel catanzarese.

Le vittime, entrambe di 28 anni, viaggiavano a bordo di un’auto, una Peugeot 207 quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi.

Sul posto, intorno alle 23 di ieri sera, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno avuto il triste compito di estrarre uno dei corpi rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, dopodiché hanno messo in sicurezza il sito e la vettura.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Il tratto di statale interessato dal sinistro è stato momentaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.