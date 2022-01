Calcio, pareggio in casa per la Vigor. Biancoverdi ancora in vetta alla classifica

In casa, finalmente dopo tanto tempo si torna al Guido D’Ippolito, la Vigor 1919 allunga la striscia positiva con un pari contro una diretta concorrente e mantiene la vetta della classifica. Succede tutto nel primo tempo, al vantaggio iniziale degli ospiti i biancoverdi rispondono allo scadere della prima frazione di gioco. Tanto rammarico per gli uomini di Mister Perrone che dominano l’incontro, pagano qualche svarione difensivo e si mostrano poco cinici contro una squadra impegnata più a non perdere che a fare gioco.

Al quinti minuto bella palla di Ortolini per Leta, il numero 10 in corsa non riesce a dare la giusta direzione alla sfera. Dopo appena sei minuti il Bivongi al primo tentativo trova il gol. De Luca scende bene sulla destra, Cittadino non chiude e il terzino ospite sorprende difensore e portiere biancoverde. (0-1)

Il tentativo di cross di Perri F. diventa un tiro che termina alto sulla traversa, mentre quasi dopo 30 minuti Cossu tenta il colpo di testa, bravo il portiere ospite a deviare in angolo. Subito dopo combinazione Leta – Buccinnà, quest’ultimo perde l’attimo e calcia alto.

Dopo poco tempo Ortolini conquista palla a centrocampo, lancia Perri F. Il tiro dell’esterno biancoverde è troppo debole per impensierire Fuda. Calidonna mette la palla al centro dell’area, dopo una serie di deviazione arriva a Perri F. che sotto porta non può sbagliare (1-1). Al 46′ è brivido per i padroni di casa, conclusione dal limite dell’area di Panaja, di poco alta.

Il secondo tempo si apre con il tiro al volo di Panaja, Colosimo devia in angolo. Il portiere biancoverde respinge sul successivo corner, salvando la propria porta. Subito dopo conclusione sottoporta di Perri F. Fuda si salva, ed è sempre Parri a trovare in area Ortolini, il cui tentativo a rete viene respinto dalla difesa ospite.

È la volta di Panaja con la sua punizione, Colosimo aiutato dalla traversa la manda in angolo. Poi è colpo di testa di Saadaoui, nessun problema per il numero uno biancoverde. Al 46′ Leta fa tutto bene tranne la conclusione a rete che si spegne a lato.

Vigor 1919: Colosimo, Gallo (2001), Cittadino (2000), Calidoona (15’st Scardamaglia (2001), Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri F. Ortolini (38’st Scarpino), Leta, Buccinà (22’st Perri 2000). A disp. Nascardi(2002), Gibin (2002). Giudice (2001) (Vecchio (2000). All.: Perrone.

Bivongi Pazzano: Fuda, De Luca 820019, De Masi, Coniglio A (2002), Coniglio G, Franco (27’st Manno), Saraco (38’st Tassone A (2001), Bangura, Kamara (21’st Saadaoui (2003), Zannino (27’st Calabrese), Panaja. A disp.: Gallo, Taverniti (2001), Zurzolo (2006), Saccà (2000), Tassone D. (2002) All. Leotta.

Arbitro: Ramundo di Paola. Reti: 11’ pt De Luca, 45’pt Perri F. Note: Ammoniti: Franco, Colosimo, De Luca. Angoli: 14-5. Rec: 3’pt, 7’st.