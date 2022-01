Serie B. Parma-Crotone 1-1, Marras sorprende Buffon: pari indolore tra due squadre in cerca di identità

(Foto: Parma Calcio 1913)

Un “pari” certamente indolore tra Parma e Crotone (1 – 1), che devono ancora costruire la propria identità. Sblocca il risultato (37’) Vazquez su calcio di punizione: traiettoria a giro, col pallone che s’infila all’incrocio dei pali, mentre il Crotone registra il maggior possesso palla. Quando tutto sembra andare a favore degli emiliani, allo scadere dell’ 89’ Kargbo supera Cassata e con la complicità di Delprati, Marras batte Buffon, pareggiando il match.





di Francesco Pitingolo

Il recupero della diciannovesima giornata di campionato serie BKT, disputatosi tra Parma e Crotone allo stadio Tardini termina in pareggio con il risultato di 1-1. Nel primo tempo è il Parma a passare per primo in vantaggio grazie a una perla balistica di Franco Vàzquez che toglie le ragnatele all’incrocio della porta difesa da Saro.

Il Crotone non demorde e, nel finale di ripresa, agguanta il pareggio grazie al neo acquisto Manuel Marras che fa esultare i tifosi pitagorici permettendo allo squalo rossoblù di conquistare il secondo punto consecutivo in trasferta e muovere ancora una volta la classifica in una partita giudica difficile sin dalla vigilia.

Per entrambe le squadre, che oggi si sono incontrate per la prima volta nella serie cadetta, si è trattato del secondo impegno ufficiale in questo 2022.

Un recupero che, nel recente passato ha visto le due compagini retrocedere dalla massima serie e che oggi si sono affrontate a viso aperto per evitare un clamoroso doppio passo falso, avendo disatteso le aspettative di inizio stagione dove si pensava, per entrambi i club, ad un campionato d’alta classifica

Il Crotone di Mr. Modesto, forte di una buona campagna mercato che vedrà il suo epilogo domani 31 gennaio alle 20, e di un buon pareggio ottenuto sul campo del Como che ha fatto morale e classifica, è giunto in terra emiliana per dare continuità di risultati nonché una sferzata ad una classifica preoccupante che vede coinvolti i pitagorici nella lotta per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Per il delicato match odierno, il Mr. pitagorico ha deciso di schierare un 3-4-2-1: in porta Gianluca Saro; in difesa Cuomo, Canestrelli e Nedelcearu; nella zona mediana del campo Sala, Awua, Estevez e Mogos; in attacco ritorna titolare come unica punta Samuele Mulattieri alle cui spalle si pongono a rimorchio Giannotti e Maric.

Il Parma di Mr. Iachini, seppur con una classifica più tranquilla rispetto agli avversari calabresi, con il match di oggi ha tentato, senza per poco riuscirci, di far scoccare la “scintilla per trovare fiducia e morale” , dare maggiore mole di gioco ai ducali e uscire, definitivamente, dallo spettro di una zona calda di classifica che potrebbe risucchiare la squadra emiliana nel vortice dei play out.

Per lo scontro odierno il Mister nativo di Ascoli Piceno ha deciso di schierare un 3-4-1-2: in porta Gianluigi Buffon; in difesa Cobbaut, Danilo e Del Prato; a centrocampo Costa, Sohm, Schiattarella in regia e Rispoli; Vazquez dietro le due punte il cui tandem è composto da Benedyczak e Man

A dirigere l’incontro è stato Francesco Meraviglia della sezione Pistoia, coadiuvato dagli Assistenti: Perrotti e Palermo, dal IV uomo: Caldera e dagli uomini VAR: Prontera e AVAR: Lombardo.

IL PRIMO TEMPO



Terminata la fase di riscaldamento inizia l’incontro e a toccare la prima palla del match è la squadra di casa che prova subito un lancio in profondità facile preda dell’estremo difensore pitagorico. Il Crotone dopo una prima fase di studio, inizia subito con intraprendenza a essere pericoloso in avanti procurandosi già al 5’ minuto due corner consecutivi che non sortiscono, però, gli effetti sperati.

La squadra di casa tenta la reazione e si rende pericolosa al 13’ minuto quando Rispoli prova, dal limite dell’area di rigore, un conclusione potente di destro murata da Estevez che si immola e respinge la minaccia facendo rifiatare la difesa del Crotone.

Al 19’ altro tentativo in avanti dei ducali che provano ad imbastire un’azione con Vazquez il quale prova un traversone all’indirizzo di Sohm anticipato puntualmente da Sala. Il Parma prende le misure ai pitagorici e al 26’ minuto va vicinissima al vantaggio con Benedyczak che in area calcia di sinistro la sfera trovando pronto Saro che respinge con il piede e dice di no all’attaccante emiliano.

Il vantaggio dei padroni di casa è però solo rinviato sino al 37’ quando Vazquez, su calcio di punizione, maturato da un fallo di Cuomo su Benedyczak, toglie le ragnatele dal sette riuscendo con un tiro balisticamente perfetto a centrare l’incrocio dei pali portando il risultato sul temporaneo 1-0.

Il Crotone dopo aver rischiato il doppio svantaggio grazie ad una traversa colpita da Benedyczak, prova una timida reazione al 42’ quando, su sviluppo da corner, Canestrelli colpisce la sfera di testa impegnando Buffon che fa buona guardia alla sua porta.

Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi e il Parma termina la prima frazione di gioco in vantaggio grazie ad una perla di Vazquez che manda in frantumi quanto di buono fatto vedere dai rossoblù calabresi.

Parte bene, anzi meglio il Crotone che, con disinvoltura e padronanza del campo, chiude la squadra di Buffon e compagni in difesa, riuscendo a conquistare numerosi corner ben controllati dalle retrovie dei ducali pronti a disinnescare le incursioni pitagoriche.

Con il passare dei minuti il Parma prende le misure ai pitagorici conquistando al 37’, seppur da palla inattiva, il vantaggio e mancando al 39’ l’appuntamento con il raddoppio colpendo una traversa con Benedyczak , oggi spina nel fianco rossoblù.

Nonostante la mole di gioco espressa dal Crotone in questo primo tempo (possesso palla 58,9%) la squadra di Mr. Modesto non ha demeritato mancando, come sovente è già accaduto nella prima parte di questo torneo, nell’ultimo passaggio capace di innescare la vena realizzativa di Mulattieri e Maric, quest’ultimo autore di una prova di carattere meritevole di attenzione.

IL SECONDO TEMPO



Inizia la ripresa e il Parma sostituisce Adrian Benedyczak con Ange-Yoan Bonni mentre i pitagorici cambiano Mulattieri con il neo acquisto M. Marras. Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga della prima frazione di gioco: è il Parma che si rende pericoloso in attacco con Man che, al 51’, non riesce in area a trovare spazio per calciare a rete grazie ad una buona chiusura di Awua che dà manforte alla difesa.

Mr. Modesto scalpita in panchina e valuta da subito un doppio cambio che opera al 57’ inserendo Kargbo al posto di Giannotti e Kone per Awua modificando l’assetto tattico sul terreno di gioco.

Al 61’ Kargbo, su sviluppo d’azione, cade in area dei padroni di casa (intervento giudicato regolare dal direttore di gara) poi Maric apre rasoterra il gioco ma, in posizione avanzata, nessuno arriva sul pallone sprecando di fatto una buona occasione da gol.

I minuti successivi sono una girandola di cambi che smorzano i ritmi del match e innervosiscono la gara (sinora più di trenta falli e tante interruzioni) con un Crotone che prova a sfruttare i ribaltamenti di fronte facendo dell’organizzazione il suo punto di forza con Maric che al 76’ prova, senza riuscirci, ad innescare Kargbo.

All’81’ il Crotone prova a mettere in pari la sfida con Marras che giunto sul fondo del terreno di gioco, prova a divincolarsi da una mischia in area nella quale interviene Buffon che, in uscita, salva su Canestrelli. All’88’ è Maric che, autore di una partita ammirevole, prova a scaldare le mani a Buffon senza che la conclusione sortisca effetto, ma tanto è il preludio al pareggio del Crotone che arriva all’89’ con il neo acquisto Marras il quale sfrutta un rimpallo creato da Kargbo, pareggiando il conto, quasi allo scadere, contro i padroni di casa.

Dopo sei minuti di recupero termina la sfida del Tardini e il Crotone conquista, allo scadere, il secondo punto consecutivo in trasferta. Ancora una volta i calabresi pareggiano in rimonta e danno prova di una buona tenuta psicologica che, in altri tempi, avrebbe spedito i rossoblù negli spogliatoi senza punti in cascina.

Pareggio meritato per gli squali, maturato da una prestazione convincente offerta anche dai neo acquisti rossoblù visti in campo. Appuntamento, dunque, a sabato 5 febbraio quando il Crotone, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida, sfiderà il Cittadella di Mr. Gorini.

Parma-Crotone 1-1. Reti: 37′ Vazquez (Parma), 89′ Marras (Crotone).

Parma - Buffon, Danilo, Vazquez, Delprato, Benedyczak (46′ Bonny), Sohm (66′ Juric), Schiattarella (83′ Cassata), Cobbaut, Costa (73′ Coulibaly), Rispoli, Man (66′ Tutino). A disposizione: Colombi, Rossi, Dierckx, Balogh, Bernabè, Zagaritis, Circati. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Crotone - Saro, Cuomo, Estevez (92′ Vulic), Mulattieri (46′ Marras), Canestrelli, Giannotti (55′ Kargbo), Nedelcearu, Sala (64′ Schnegg), Mogos, Awua (55′ Kone), Maric. A disposizione: Contini, Lucano, Serpe, Visentin, Calapai, Paz, Cangiano. Allenatore: Francesco Modesto.

Ammoniti: Mulattieri (C), Canestrelli (C), Awua (C), Iachini (P), Rispoli (P), Danilo (P), Juric (P). Angoli: 4-12. Recupero: 4′ pt – 5′ st.