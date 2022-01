Covid in Calabria, in 24 ore 1.291 casi e undici decessi

Scendono i positivi al Covid-19 in Calabria, visto che in 24 ore i positivi sono stati 1.291, rispetto ai 1.584 (QUI). Casi scoperti con gli 8.261 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

I decessi sono invece undici, cinque nel Reggino, due nel Catanzarese, nel Crotonese e nel Cosentino.

È sempre Reggio la provincia che registra più casi con i suoi 545 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+273), Crotone (+248), Vibo Valentia (122) e Cosenza (+103).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 168.966, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.872. I guariti di oggi sono 202, per un totale di 125.853 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie. Nei reparti ordinari si trovano 397 pazienti (+4). Sono 10 i nuovi ricoveri nel Cosentino, mentre sono cinque le dimissioni nel Reggino e una nel Catanzarese. In terapia intensiva si trovano invece 31 persone (-1). Sono due le dimissioni nel Catanzarese e uno il nuovo ricovero nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano 40.813 persone (+1.075).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 545, per un totale di 65.775. Attualmente i casi attivi sono 11.229, di cui 140 ricoveri in reparto (-5); 14 in terapia intensiva (+1); 11.075 in isolamento domiciliare (+542). I casi chiusi sono 54.546, di cui 53.985 guariti (+2); 561 decessi (+5).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 42.273, mentre oggi in 103. Attualmente i casi attivi sono 10.389, di cui 144 ricoveri in reparto (+10); 7 in terapia intensiva; 10.238 in isolamento domiciliare (+89). I casi chiusi sono 31.884, di cui 31.077 guariti (+2); 807 decessi (+2).

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 273 nuovi positivi, per un computo totale di 23.224. Attualmente i casi attivi sono 6.755, di cui 77 ricoveri in reparto (-1); 9 in terapia intensiva (-2); 6.669 in isolamento domiciliare (+208). I casi chiusi sono 16.469, di cui 16.273 guariti (+66); 196 decessi (+2).

Nel Crotonese da febbraio il totale dei casi è stato: 16.021, oggi è 248. Attualmente i casi attivi sono 2.564, di cui 19 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.545 in isolamento domiciliare (+154). I casi chiusi sono 13.457, di cui 13.300 guariti (+92); 157 decessi (+2).

Nel Vibonese oggi i positivi sono 122, il totale ha raggiunto quota: 19.925. Attualmente i casi attivi sono 10.135, di cui 15 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 10.120 in isolamento domiciliare (+82). I casi chiusi sono 9.790, di cui 9.649 guariti (+40); 141 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori i casi totali sono 1.748, al momento due persone sono in reparto, una in terapia intensiva. I guariti sono 1.569, i decessi 10.