Maida, grande partecipazione al Vax day dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni

Grande partecipazione a Maida per il Vax day dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. I locali ristrutturati dell’ex scuola media di via Ottorino De Fiore hanno ospitato la campagna di vaccinazione per la fascia d’età fino ai 16 anni.

“Voglio rivolgere il mio sentito ringraziamento al gruppo di pediatri dottori Alfredo Grande, Irene Lentidoro, Annamaria Bozzarello e Bernardino De Simone per la professionalità; ai volontari della Croce Rossa italiana, alle infermiere dell’Uccp territoriale, alla polizia locale e alla Farmacia Palmieri per la collaborazione – ha affermato il sindaco di Maida Salvatore Paone -. Un grazie va anche ai collaboratori comunali per aver gestito benissimo la fase delle prenotazioni. Si è trattato di un gioco di squadra importante che ha consentito di vaccinare bambini accompagnati dai genitori e ragazzi senza nessun problema e con la massima velocità e professionalità”.

“Prosegue quindi sul territorio comunale l’impegno dell’amministrazione nel contrasto alla pandemia promuovendo e incoraggiando giornate dedicate ai vaccini. La presenza poi di Minnie, Topolino e Topo Gigio ha contribuito a rendere contenti i bimbi e consentire loro di affrontare con il sorriso questo momento. L’evento si è svolto nei nuovi locali ristrutturati dell’ex scuola media di via Ottorino De Fiore e che vedrà un’altra seduta nel corso della settimana organizzata da medici di base per vaccinare i più adulti. Intanto – conclude Paone - cala sensibilmente il numero dei positivi, ma il sindaco continua a chiedere ai propri cittadini di non abbassare la guardia e continuare rispettando le principali regole di prevenzione e a vaccinarsi”.