Incendio in una casa a Cardinale, salvata coppia di anziani

Ha interessato il tetto di un’abitazione l’incendio che è partito dalla canna fumaria di una stufa a legno in una casa del centro storico di Cardinale.

Questa notte i vigili del fuoco di Chiaravalle Centrale sono intervenuti per domare il rogo e impedire che potesse propagarsi all'intero stabile e alle abitazioni adiacenti.

Nell'appartamento al momento dell'incendio si trovava una coppia di anziani. I coniugi, in buono stato di salute ma in panico, sono stati tratti in salvo senza riportare ferite.

La casa in via precauzionale è stata dichiarata inagibile in attesa dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino del tetto.