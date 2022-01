Serie B. Gli squali cercano punti a Parma nel recupero di campionato

Questa domenica, scenderanno in campo Parma-Crotone, Vicenza-Alessandria e Cittadella-Cosenza. Gare valevoli per la 19^ giornata di campionato.





di Giuseppe Romano

Un turno “speciale” per squadre che hanno tanto bisogno di punti e che hanno perso la loro vera identità nel corso di tutto il girone di andata, che ha registrato il 10° esonero tra gli allenatori: l’ultimo quello di Toscano in Calabria. Sette le società che hanno preso questa decisione: Spal, Cosenza, Reggina, Pordenone, Vicenza, Parma e Crotone.

Un “vortice” identico a quello dello scorso campionato, ma che non ha cambiato di molto le posizioni di classifica. I due Club strutturati per disputare un campionato di primissimo piano sono Parma e Crotone, che si affronteranno al Tardini: gli emiliani, dal tredicesimo posto, ripartono per recuperare posizioni e agganciare le squadre in zona promozione ed i calabresi, diciottesimi, per uscire dalla palude della retrocessione. I punti critici delle due squadre sono: la sterilità dell’attacco, 21 reti in attivo, nel Parma, e la peggiore difesa nel Crotone, che ha in passivo 33 reti. Entrambe le formazioni sono state “bonificate”.

I ducali hanno ingaggiato il bomber Simy, 40 gol nelle due ultime stagioni, 20 in A e 20 in B, a dare la giusta spinta e prestigio al Parma, già in stile nazionale con Buffon. Il Crotone ha rivoluzionato lo “schieramento” messo in campo all’inizio del torneo: Fuori gente di qualità come Molina, Benali e Zanellato, per ripartire con giocatori di “mentalità diversa”.

Nella città pitagorica sono arrivati nove giocatori e qualche altro arriverà allo scadere del calciomercato: si tratta di Marris, Kone, Calapai, Serpe, Schnegg, Awua, Boby, Cangiano e Golemic, molti hanno militato in serie C. Giocatori gettati subito nella mischia, e che, in campo, si riconosceranno solo dal colore della maglia.

Una grande responsabilità per mister Modesto e il suo staff, che dovranno trovare, in tempi brevi, il “legante” per cementificare il “restauro” di uno spogliatoio logorato da troppi fantasmi, compreso lo spettro della classifica, che richiede 33 punti per la salvezza.

Ed ecco Parma – Crotone, con Iachini e Modesto a stringere i denti per conquistare tre punti d’oro. Sarà Simy a riabilitare il Parma nella fase offensiva, proprio contro il “suo” Crotone? O, sarà il Crotone a scardinare il “Tardini” con la “forza di partecipazione alla salvezza”, dichiarata dai nuovi arrivati, più governabili, che per la prima volta indosseranno la maglia rossoblù?

Dall’una e dall’altra parte si aspetta il cambio di passo connettendo bene le varie fasi di gioco: contenere e ripartire. Sarà una sfida interessante, dopo la girandola di nomi che hanno caratterizzato il “mercato di riparazione” dei due Club.

L'ARBITRO



Parma-Crotone, recupero della 19a giornata, stadio Tardini, Fischio d’inizio alle 14,30 di domenica 30 gennaio 2022, sarà diretta da Francesco Meraviglia, sez. Pistoia; Assistenti: Perrotti di Palermo; IV uomo: Caldera; VAR: Prontera; AVAR: Lombardo.

CONVOCATI

Parma. Portieri: Buffon, Colombi, Rossi. Difensori: Balogh, Circati, Cobbaut, Costa, Coulibaly, Danilo, Delprato, Dierckx, Rispoli, Zagaritis. Centrocampisti: Bernabè, Cassata, Juric, Schiattarella, Sohm, Vazquez. Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Inglese, Man, Mihaila, Tutino. Non disponibili: Brunetta, Inglese; Osorio è in nazionale.

Crotone. Portieri: Contini, Saro, Lucano. Difensori: Serpe, Cuomo, Visentin, Calapai, Schnegg, Canestrelli, Nedelcearu, Paz, Mogos. Centrocampisti: Vulic, Estevez, Kone, Giannotti, Sala, Awua. Attaccanti: Mulattieri, Marras, Kargbo, Cangiano, Maric. Diffidati: Canestrelli, Vulic. Squalificato: Schirò. Non disponibili: Borello, Festa, Mondonico.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (3-4-1-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Schiattarella, Costa; Vazquez; Tutino, Inglese. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Crotone (3-4-2-1): Contini; Visentin, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Vulic, Awua, Giannotti; Kargbo, Mulattieri; Maric. Allenatore: Francesco Modesto.

DOVE VEDERLA



Diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.