Covid in Calabria, in 24 ore 1.584 casi e 9 decessi

Sono 1.584 i casi positivi nel bollettino di oggi, sabato 29 gennaio. E sono 9 i decessi in Calabria (sei nel Reggino, due nel Cosentino e uno nel Catanzarese).

Un leggero aumento rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 1.508 (QUI), come emerso dai 10.349 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

La provincia che registra più casi è la provincia Reggina con i suoi 617 positivi, seguono Catanzaro (+288), Vibo Valentia (+244), Cosenza (+220), Crotone (+214).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV sono state 167.675, mentre i decessi totali sono stati 1.861. I guariti di oggi sono 1.330, mentre le persone uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 125.651 persone. Gli attuali positivi sono 40.163 persone (+245).

Sono 393 le persone ricoverate in reparto (-1), mentre in terapia intensive sono ricoverate 32 pazienti (+1)- In isolamento domiciliare si trovano 39.738 (+245).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi da inizio pandemia sono 65.230, mentre i positivi di oggi sono 617. Attualmente i casi attivi sono 10.691, di cui 145 ricoveri in reparto (-1); 13 in terapia intensiva; 10.533 in isolamento domiciliare (+463). I casi chiusi sono 54.539, di cui 53.983 guariti (+149); 556 decessi (+6).

Nel Cosentino oggi i positivi di oggi sono 220, mentre da febbraio sono 42.170. Attualmente i casi attivi sono 10.290,di cui 134 ricoveri in reparto (+1); 7 in terapia intensiva (+1); 10.149 in isolamento domiciliare (+177). I casi chiusi sono 31.880, di cui 31.075 guariti (+39); 805 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica 220 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 288, mentre il computo totale ++è: 22.951. Attualmente i casi attivi sono 6.550, di cui 78 ricoveri in reparto; 11 in terapia intensiva; 6.461 in isolamento domiciliare (+186). I casi chiusi sono 16.401, di cui 16.207 guariti (+101); 194 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 214, mentre da febbraio i malati sono stati 15.773. Attualmente i casi attivi sono 2.410, di cui 19 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva, 2.391 in isolamento domiciliare (-805). I casi chiusi sono 13.363, di cui 13.208 guariti (+1.020); 155 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 244, mente il computo totale è: 19.803. Attualmente i casi attivi sono 10.053, di cui 15 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 10.038 isolamento domiciliare (+223). I casi chiusi sono 9.750, di cui 9.609 guariti (+21); 141 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione i positivi sono 1.748, mentre oggi si registra è solo un caso. Attualmente ci sono due persone ricoverate in reparto; una in terapia intensiva; 166 (+1) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.569; i decessi 10.