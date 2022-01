Cirò Marina. 33enne ritrovato di notte, ferito, sulla 106: indagano i Carabinieri

I carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini in merito al ritrovamento di un 33enne, con lesioni sul corpo, avvenuto lungo la statale 106 jonica, questa notte intorno alle 3.30, all’altezza di Cirò Marina, nel crotonese.

L’uomo è originario e residente nell'area cirotana. È stato trovato vicino al suo veicolo 106.

I militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto e comprendere le cause del ferimento del giovane e le motivazioni per cui lo stesso si si trovasse a quell’ora e in quel luogo.