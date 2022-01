A Crosia l’anagrafe comunale diventa Smart

Certificati anagrafici disponibili on line per tutti i cittadini di Crosia. La modalità di accesso alla nuova burocrazia smart degli enti locali è stata avviata nel novembre scorso ed ora è pronta ad entrare nel vivo. Il rilascio delle certificazioni on line rientra nelle nuove possibilità offerte dall’Anpr (l’Anagrafe della Popolazione Residente) ai comuni aderenti.

È quanto fa sapere la responsabile del Settore finanziario – Servizi demografici, Simona Curia, invitando la cittadinanza a fruire di un servizio facile e immediato che consente di scaricare tutte le documentazioni anagrafiche necessarie alla vita quotidiana senza più la necessità di recarsi allo sportello comunale.

Ottenere i certificati anagrafici on line è semplicissimo. Basta accedere alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it attraverso la propria identità digitale.

Sono tanti i documenti che possono essere richiesti attraverso la piattaforma dell’Anagrafe nazionale, per sé stesso e anche per i componenti della propria famiglia anagrafica.

Ecco, nel dettaglio, quali sono i certificati che potranno essere scaricati on line anche in forma contestuale: Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.