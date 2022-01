Acqua, Saccomanno (Lega): “Difendere risorsa da possibili speculazioni”

"La Calabria è una regione ricca di acqua e, quindi, questarisorsa deve essere difesa da tutti senza se e senza ma". Lo afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che ribadisce: "nessuno può pensare di depredare ancora la nostra terra".

"Va eliminato il continuo lamento e affrontati i problemi con competenza e decisione. Bisogna essere propositivi per il bene comune. È noto a tutti che oltre il 50% dell’acqua immessa nelle condotte si perde per la vetustà di queste" ricorda l'esponente del carroccio. "Così come è noto che vi sono società non calabresi che vorrebbero gestire questo nostro patrimonio. Ecco la ragione per la quale è indispensabili, indipendentemente dai colori politici, che il problema dell’acqua, essendo una cosa molto seria, vada affrontato nella sua concretezza e con un tavolo comune per evitare l’evidente tentativo di derubare, ancora una volta, la Calabria".

"Sarebbe, quindi, opportuno che questo problema venga affrontato e chiarito con una conoscenza reale della situazione. La nostra regione non può e non deve cedere alle sirene di gruppi affaristici del Nord o dell'Europa" denuncia ancora Saccomanno. "L'acqua calabrese va difesa con i denti. Ci deve essere una unica società pubblica che gestisce le nostre fonti e che realizzi tutto quello necessario per rendere il sistema idrico adeguato ed efficiente".

"Allo stato non sembra che ci sia questa visione d'insieme. Ed allora le persone che vogliono bene alla nostra regione devono mettersi assieme per creare un gruppo di lavoro e presentare un progetto condiviso o business plan adeguato, che provenga anche dal basso, se necessario" conclude. "Chi vuole il bene della Calabria deve unire su delle linee progettuali e non dividere per ideologie, che ormai sono lontane. Il bene comune al centro dell’azione politica. Insieme si può fare".