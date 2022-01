Filiera ittica, dalla Regione oltre mezzo milione per la competitività

"Nel solco delle indicazioni programmatiche fissate dal presidente Occhiuto, la Regione sosterrà con determinazione e concretezza la filiera ittica, settore importante sia per l’economia sia per la salvaguardia di antiche tradizioni dei nostri territori". Così l'assessore regionale Gianluca Gallo, che intende "migliorare la qualità dei prodotti ittici, la sostenibilità ambientale e le condizioni di lavoro nel settore ittico" attraverso un fondo da oltre mezzo milione di euro.

Obiettivi rientranti nel programma operativo Feamp, e per i quali sono stati stanziati poco più di 527 mila euro che saranno destinati a "migliorate e implementate le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca".

"Sono inclusi, inoltre, gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini, al fine di migliorare qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati, oltre che di accrescere l’efficienza energetica, diminuire l’impatto ambientale e, al tempo stesso, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro" afferma ancora Gallo. "Con questo bando, in particolare, intendiamo promuovere la competitività delle Pmi del settore, fonte di reddito per numerose famiglie calabresi, fortemente provate dalla crisi determinata dalla pandemia".