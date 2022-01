Erano un ritrovo di mafiosi: chiusi due bar ad Oppido Mamertina

Doppio intervento dei Carabinieri ad Oppido Mamertina, dove a seguito di prolungati controlli avviati già nell’anno scorso, si è giunti oggi alla chiusura di due bar in quanto ritenuti un ritrovo di esponenti della criminalità organizzata locale.

Le verifiche, eseguite in particolare tra il settembre e il dicembre del 2021, hanno infatti permesso di evidenziare come le due attività fossero punto di incontro abituale tra pregiudicati a vario titolo.

Al termine dell'indagine i militari hanno applicato quanto previsto dal Testo Unico sulla Leggi di Pubblica Sicurezza, che definisce tale situazione come “un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini”.

Per questi motivi i due locali sono stati chiusi per 15 giorni, ed in caso di situazioni analoghe in futuro si procederà alla revoca della licenza commerciale.