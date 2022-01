Gratta&Vinci fortunato a Crotone: vinti 5 milioni

Una possibilità di vincita ogni 9 milioni e 360 mila tagliandi. E questa volta il fortunatissimo biglietto è stato venduto a Crotone, dove un altrettanto fortunato giocatore ha vinto la stratosferica somma di 5 milioni di euro.

Teatro della vincita il Bar Ricevitoria Gerace, sito in Via XXV Aprile, dove ad inizio anno era stato vinto un altro premio collegato alla Lotteria Italia. Questa volta a garantire la vincita da capogiro è stato un gratta e vinci della serie Maxi Miliardario, che prevede per l'appunto premi fino a 5 milioni.