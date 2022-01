Rifiuti, il sindaco di Corigliano-Rossano: “Stop al Bucita è ingiustificato”

"L’attuale blocco dei conferimenti di rifiuti presso l’impianto di trattamento pubblico di Bucita è ingiustificato". Lo afferma il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. "Nella gestione delicatissima, in perenne emergenza, del ciclo dei rifiuti calabrese è necessario garantire la massima collaborazione tra i vari soggetti in campo ed evitare di acuire inutilmente i disagi per i territori e cittadini".

"Pur comprendendo le difficoltà dei gestori in un contesto del genere, rallentare o addirittura bloccare i conferimenti alla luce di ritardi amministrativi causati da problemi di salute di un dirigente Ato è semplicemente ingiustificabile e rappresenta una deliberata interruzione di servizio essenziale della quale è stata interessata l’autorità competente" afferma dunque il primo cittadino. "Nel frattempo, come sempre, ci siamo attivati direttamente per superare il problema, dando la disponibilità di un funzionario del settore Ambiente del Comune di Corigliano-Rossano affinché sostituisca temporaneamente il direttore dell’Ambito Territoriale perfezionando le procedure amministrative".

"I conferimenti devono riprendere senza ulteriori ritardi" conclude.