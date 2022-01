Auto perde il controllo e finisce in un burrone, ferito il conducente

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stato ritrovato ancora in vita il conducente del mezzo precipitato in un burrone quest’oggi in località Ceramida di Bagnara, nel reggino. L’uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo grossomodo al chilometro 496 della Strada Statale 18, uscendo fuori strada e precipitando verso valle per diversi metri.

Fortunatamente è stato lo stesso malcapitato ad allertare i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che in un primo momento hanno lavorato per estrarre l’uomo dall’auto in quanto ferito: dopo una serie di accertamenti sul posto, è stato disposto il trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Successivamente, i vigili anno recuperato il veicolo grazie all’impiego di un’autogrù fornita dal distaccamento di Palmi e con l’aiuto dei volontari del distaccamento di Bagnara. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.