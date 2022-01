Vitamia C, Coldiretti invita a “fare il pieno” con le arance calabresi

Domani, sabato 29 Gennaio dalle 9:00 alle 13.00 nei mercati Coperti Campagna Amica in Piazza Matteotti a Cosenza, Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria e in Via Nazionale 51 a Catanzaro Lido si vivrà il magnifico evento: “Vitamina C... Piace”.

All’interno dei Mercati Contadini sarà allestita un’area dove protagoniste assolute saranno le specialità agrumarie Made in Calabria ricche di vitamina C e per tutti i cittadini ci sarà anche una salutare spremuta. "Sarà un viaggio insieme ai consumatori alla scoperta delle caratteristiche qualitative e salutari degli agrumi 100% Made in Calabria ma anche di altri alimenti ricchissimi di vitamina C fondamentali per il nostro benessere e portati sulle tavole ogni giorno direttamente dagli agricoltori" spiegano dalla Coldiretti.



"Sarà un’occasione per conoscere da vicino le proprietà nutritive e nutraceutiche di questi frutti, nonché quelle che sono le cultivar tipiche dei nostri territori sempre di più all’insegna della bontà e della qualità, grazie agli agrumicoltori che hanno saputo evolvere introducendo tanta innovazione che sta contribuendo a recuperare presenza sul mercato e per questo negli ultimi anni si è tornato ad investire in varietà precoci, medie e tardive" spiegano ancora. "Le arance sono una fonte di Vitamina C importantissima per il potenziamento delle difese immunitarie che, concordano gli esperti, assicurano una guardia attiva e continua contro i radicali liberi, danno energia, favoriscono l’assorbimento intestinale del ferro, producono una migliore permeabilità della parete dei capillari combattendone la fragilità e intervengono nel processo di calcificazione delle ossa".

"Un’ottima occasione per acquistare e apprezzare questi gustosi frutti della dieta mediterranea e alleati del nostro benessere" conclude la Coldiretti.