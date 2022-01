Montalto, scoperta e sequestrata trappola illegale per animali selvatici

Una settantenne di Montalto Uffugo è stata denunciata quest'oggi dai Carabinieri Forestali, a seguito del rinvenivenimento di una articolata trappola illegale per animali selvatici posizionata in alcuni terreni di sua proprietà.

Nello specifico, i militari - impegnati in attività di controllo in questo periodo di fermo venatorio - hanno individuato una gabbia occultata da rami e vegetazione, realizzata con una rete elettro-saldata e dotata di un meccanismo a scatto. Ciò permetteva di catturare indistintamente diversi esemplari di animali, prevalentemente uccelli ma anche piccoli mammiferi.

Questa particolare tecnica, come spiegato dai Forestali, non è volta solo alla cattura per il consumo delle carni o per la loro vendita. Il sistema infatti permette di catturare animali vivi, nell'ottica di "beccare" dei capi adulti e poter avviare successivamente un allevamento.

Per tali motivi, l'intero congegno è stato sequestrato e l'area è stata controllata alla ricerca di altri sistemi di cattura illegali. La donna, per non aver saputo giustificare la presenza di tale oggetto in un terreno di sua proprietà, è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Cosenza per esercizio di caccia con mezzi non consentiti in periodo di divieto generale, tentato furto venatorio e detenzione illegale di munizioni da guerra, rinvenute all'interno di una rimessa per attrezzi.