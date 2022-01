Intrappolati in casa dall’auto in fiamme: salvati dai Carabinieri

Erano rimasti bloccati in casa, impossibilitati ad uscire a causa della propria auto in preda alle fiamme. Una brutta disavventura quella vissuta nella serata di ieri da due ragazzi a Sant'Eufemia d'Aspromonte, rimasti intrappolati in località Sorvia lungo la strada provinciale che conduce alla montagna.

Ad allertare i Carabinieri Forestali, che stavano percorrendo la strada per un regolare servizio di pattugliamento, un passante che spiegava di aver visto un auto in fiamme - una mini-car - posteggiata di fronte ad una casa rurale. Giunti sul posto i militari hanno allertato i Vigili del Fuoco, visto che il fumo sprigionato dal mezzo entrava rapidamente nell'abitazione mettendo in pericolo l'incolumità dei due malcapitati.

Al termine delle operazioni preliminari è stata sfondata la porta d'ingresso, che ha permesso di mettere in salvo i due giovanissimi, fortunatamente in buone condizioni di salute e senza alcuna ferita. A quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un malfunzionamento elettrico del mezzo.