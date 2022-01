Scontro tra auto e pullman a Reggio Calabria: grave un giovane

Sarebbe in gravi condizioni il giovane rimasto coinvolto in un violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Reggio Calabria, in località San Gregorio. Per motivi ancora in fase di accertamento, la sua auto si sarebbe scontrata contro un autobus in transito a velocità sostenuta.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere dell'auto. I sanitari del 118, che hanno partecipato alle operazioni di soccorso, lo hanno subito giudicato in gravi condizioni trasportandolo d'urgenza presso l'ospedale cittadino.