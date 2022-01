Sanità a Cassano: Sindaco a confronto con il Commissario dell’Asp

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASSANO

Ha avuto luogo presso la sede dell’ASP di Cosenza, un incontro tra il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, accompagnato nell’occasione dalla consigliere Carmen Gaudiano, delegata ai problemi della sanità, con il Commissario Vincenzo La Regina, per fare il punto della situazione sulle strutture del presidio ospedaliero di via Ponte Nuovo.

Per gli amministratori cassanesi, è stato un confronto cordiale e proficuo. “Nel programma aziendale, è previsto, la rimodulazione interna ed esterna del Poliambulatorio, - hanno riferito il primo cittadino e la consigliera Gaudiano- mediante la ristrutturazione e riorganizzazione degli ambienti e l’implementazione dei servizi offerti all’utenza con nuove branche e figure specialistiche.”

Con particolare riferimento al Laboratorio di Analisi, il Commissario La Regina ha informato che sarà dotato di apposite strumentazioni e di relative figure professionali sanitarie per consentire l’abilitazione a processare i tamponi Covid-19.

Per quanto riguarda l’indirizzo tossicologico del laboratorio, di cui è riconosciuta l’alta professionalità degli operatori, nonché per i risultati nel tempo conseguiti, si è parlato di inserimento nell’ambito del Distretto di Prevenzione che serve l’intera provincia di Cosenza.

Il sindaco Papasso e la consigliera Gaudiano, hanno, inoltre, comunicato di essere stati informati dal Commissario La Regina, che nel Piano Aziendale dell’ASP di Cosenza, per la struttura di via Ponte Nuovo, sono stati previsti dei finanziamenti importanti: 1 milione e 500 mila euro, per la realizzazione della Casa di Comunità e 2 milioni e 700 mila euro per realizzare l’Ospedale di Comunità per il quale sono stati previsti da 20 a 40 posti letto. L’Hospice “San Giuseppe Moscati”, è stato inserito nella rete oncologica dell’azienda.

Gli amministratori cassanesi, in merito all’esito dell’incontro con il Commissario La Regina, hanno espresso soddisfazione, in considerazione che l’ASP di Cosenza ha previsto nuovi insediamenti e il rilancio dell’intero presidio sanitario cassanese.