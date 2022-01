Assegnazione carburante in agricoltura: interviene la consigliera Straface (FI)

“L’aumento del costo del carburante e le difficoltà di numerosi agricoltori calabresi nell’attribuzione del gasolio rappresentano oggettive problematiche per l’intero settore, comparto vitale dell’economia regionale, alle quali, come rappresentanti istituzionali, abbiamo inteso immediatamente fornire risposte celeri ed esaustive. Per questo motivo, ho avviato un’interlocuzione, come sempre propositiva, con l’Assessore Regionale all’Agricoltura, onorevole Gianluca Gallo, grazie al cui impegno e ad un dialogo proficuo la questione afferente l’assegnazione del carburante in agricoltura è stata positivamente risolta”. È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“L’assegnazione del carburante a prezzo agevolato in agricoltura, com'è noto, è di competenza dell’Ufficio Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) della Provincia di Cosenza. Anche a fronte delle numerose richieste provenienti dagli operatori agricoli, reputo opportuno che tali adempimenti vengano svolti direttamente dai due preposti Uffici U.M.A. operanti in loco, sia nell’area urbana di Corigliano che nell’area urbana di Rossano, in aderenza con le mutate esigenze della Città unica, la terza della Calabria, e all’insegna della maggiore celerità ed efficacia per soddisfare al meglio le esigenze della categoria. In tal senso – aggiunge Straface – mi farò portavoce di tale istanza con l’Assessore Regionale all’Agricoltura, onorevole Gianluca Gallo, e con i vertici dell’A.R.C.E.A. (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)”.