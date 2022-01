Italia Viva, Lauria: “Tre nuovi ingressi. Crescere la nostra comunità in Calabria”

"Con grande soddisfazione posso annunciare l'ingresso in Italia Viva di tre figure di spessore che con il loro bagaglio di idee continueranno a far crescere la nostra comunità in Calabria.” Lo afferma il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Davide Lauria, che precisa: “Si tratta di Gianfranco Capua, già capogruppo Pd del Consiglio Comunale di Guardia Piemontese, persona con un'importante esperienza di territorio alle spalle. Insieme a Capua hanno deciso di abbracciare Italia Viva due importanti professionisti dell'Alto Tirreno cosentino: Francesca Anna Casella, già Vicesindaco di Diamante e stimata commercialista come stimato commercialista è Salvatore Impieri di Belvedere Marittimo”.

“A loro – conclude Lauria - rivolgo un caloroso benvenuto con la consapevolezza che il loro approdo nel partito è la prova della bontà del progetto di Matteo Renzi".