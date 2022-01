Impegno duro per la Pallamano Crotone: in trasferta dalla capolista Noci

Impegno durissimo per gli atleti della Pallamano Crotone che sabato faranno visita alla capolista Noci. La squadra crotonese intende onorare la prestigiosa partita in casa della capolista, ma anzi ha tutte le intenzioni di onorarla fino in fondo e quindi dare il massimo per cercare di vincerla.

Non sarà semplice fare lo sgambetto ad una squadra che fino ad ora ha fatto un percorso netto e che non ha ancora conosciuto l’onta della sconfitta, ma bisogna provarci, bisogna vendere cara la pelle. Impresa impossibile quella che attende la Pallamano Crotone che dovrebbe battere in casa propria una squadra che ha dimostrato nelle prime uscite di non avere nessun punto debole.

Il Noci è un vero e proprio schiacciasassi, una formazione completa forse in ogni reparto, in ogni fase di gioco, in ogni frangente e in ogni uomo, non ha caso sta in cima alla graduatoria generale e dire meritatamente non è piaggeria.

Dare il meglio per i rossoblù pitagorici, orfani di diversi elementi, potrebbe non bastare, potrebbe non bastare anche una prestazione perfetta se dall’altra parte si farà altrettanto, ma il tecnico Antonio Cusato si potrà ritenere soddisfatto se la sua squadra sbaglierà meno di quanto fatto sabato scorso sul campo dell’Altamura.

Tutti gli errori sottoporta e i palloni persi malamente devono essere eliminati e non solo perché si gioca contro il Noci, ma sempre, se non si vuole compromettere un campionato che invece potrebbe vedere la squadra crotonese protagonista.

L’incontro di sabato sera con fischio d’inizio alle 19 può essere visto come un banco di prova per testare quelle che sono le reali ambizioni di una squadra giovane, a tratti inesperta, ma che in alcuni frangenti ha fatto vedere delle cose interessanti. È quello il Crotone che deve scendere in campo ogni volta, con quella convinzione, quella rabbia, quella cattiveria e quella malizia caratteristiche che gli permettono di fare la faccia tosta contro qualsiasi avversario.