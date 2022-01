Catanzaro. Chiusura via Santa Maria, deviazioni linee Amc

Deviazione delle linee Amc a seguito della chiusura di via Santa Maria a Catanzaro nel tratto compreso fra via Posta Vecchia e via Toscana – compresi i 100 metri di via Lombardia direzione nord-sud – per lavori legati alla realizzazione della metropolitana di superficie.

Le linee 1 e 2 passeranno da Viale Magna Graecia; la linea 3 raggiungerà da viale Cassiodoro la rotatoria di Santa Maria, dove proseguirà per il centro città; la linea U4 transiterà in andata e ritorno da viale Magna Graecia; su viale Isonzo sarà predisposta una navetta che collegherà con via Nazionale sino alla stazione delle Ferrovie di Lido. Deviazioni in vigore fino a domenica 30 gennaio.