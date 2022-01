Il Covid morde ancora. In un giorno otto morti e 1.496 nuovi casi

Calano i contagi da Covid-19 in Calabria, sono 1.496 in un giorno. Tuttavia si registrano altri otto decessi (5 nel Reggino, uno nel Cosentino, nel Vibonese e nel Catanzarese). Casi emersi dai 10.173 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Così la curva cala, seppure di poco, visto che ieri i casi sono stati 1.569 (LEGGI).

Ancora boom di casi nella provincia di Reggio Calabria, dove i casi sono 583, mentre la provincia con meno positivi è quella di Cosenza (+195). Sono invece 245 i casi nel Vibonese e nel Catanzarese, mentre nel Crotonese si registrano 228 nuovi positivi.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 164.583, mentre i decessi totali sono 1.834. I guariti di oggi 2.965, mentre dall’incubo del Covid-19 sono usciti complessivamente in 123.863. Gli attuali positivi sono in tutto 38.886 (-1.477).

Aumentano i ricoveri. Nei reparti ordinari sono stati ricoverati tre pazienti (due nel Vibonese e uno nel Catanzarese), uno invece in terapia intensiva (due nel Reggino, mentre nel Cosentino si registra una dimissione). Così allo stato attuale nei reparti ordinari si trovano 414 pazienti, in terapia intensiva 35. In isolamento domiciliare si trovano invece 38.437 persone (-1.481).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 583, per un totale di 63.947. Attualmente i casi attivi sono 9.573, di cui 155 ricoveri in reparto; 14 in terapia intensiva (+2); 9.404 in isolamento domiciliare (-1.797). I casi chiusi sono 54.374, di cui 53.832 guariti (+2373); 542 decessi (+5).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 41.866, oggi in 105. Attualmente i casi attivi sono 10.114, di cui 135 ricoveri in reparto; 8 in terapia intensiva (-1); 9.971 in isolamento domiciliare (+148). I casi chiusi sono 31.752, di cui 30.054 guariti (+47); 798 decessi (+1).

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 245 casi, per un computo totale di 22.149. Attualmente i casi attivi sono 6.323, di cui 81 ricoveri in reparto (+1); 12 in terapia intensiva; 6.230 in isolamento domiciliare(-91). I casi chiusi sono 16.096, di cui 15.903 guariti (+334); 193 decessi (+1).

Nel Crotonese da febbraio i casi sono stati 15.322, oggi sono 228. Attualmente i casi attivi sono 3.074, di cui 21 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 3.053 in isolamento domiciliare (+102). I casi chiusi sono 12.248, di cui 12.095 guariti (+126); 153 decessi.

Nel Vibonese le persone che oggi hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 245, da inizio pandemia sono state 19.282. Attualmente i casi attivi sono 9.580, di cui 20 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 9.560 in isolamento domiciliare (+157). I casi chiusi sono 9.702, di cui 9.564 guariti (+85); 138 decessi (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi non si registrano nuovi casi, ma da inizio pandemia sono stati 1.747. Attualmente i positivi sono 22, di cui 2 ricoverati in reparto; uno in terapia intensiva; 219 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.515; i decessi 10.