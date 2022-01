Condiviso il nuovo corridoio della 106 jonica da Crotone a Crucoli

Condivisione per il nuovo corridoio della 106 jonica da Crotone a Crucoli. È emerso nel corso della riunione che si è svolta nella sede della Provincia di Crotone tra i sindaci dei comuni interessati.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, il responsabile del servizio trasporti, mobilità e sicurezza stradale della Provincia di Crotone, Fabio Pisciuneri, i sindaci dei Comuni di Cirò, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Melissa e Strongoli e per Anas il responsabile area nuove opere struttura territoriale Calabria, Silvio Canalella.

Il responsabile Anas ha illustrato l’ipotesi del corridoio proposto agli enti e oggetto di specifica delibera comunale da parte di tutti i comuni interessati, che hanno chiesto alla Regione di superare la fase di dibattito pubblico, per poter snellire e accelerare le fasi di realizzazione dell’opera.

L’ipotesi del nuovo corridoio della SS106 previsto nell’ambito del progetto di fattibilità tecnico economico riguarda l’itinerario in variante su nuova sede della tratta Crotone-Crucoli, per un estesa chilometrica di circa 50km.

I sindaci hanno condiviso la soluzione progettuale, dal momento che una volta che la nuova opera verrà realizzata ridurrà i tempi di percorrenza e collegherà più facilmente i comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture di trasporto principali. E consentirà di ottenere un sensibile miglioramento degli standard di sicurezza.

L’ipotesi del nuovo tratto si sviluppa su un percorso in variante rispetto alla strada statale 106 esistente, interamente in categoria B come richiesto dai Sindaci e diventerà un’idonea ed efficace alternativa, ad oggi inesistente, dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’estesa complessiva della nuova infrastruttura è di circa 50 chilometri, saranno presenti: gallerie, viadotti e 11 svincoli.

“Quello di oggi- ha sottolineato Ferrari - è una data storica per il nostro territorio poiché si suggella un accordo istituzionale tra tutti i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Crotone e l’Anas, che porterà alla realizzazione della nuova quattro corsie su tutto il territorio provinciale. In prosecuzione a quanto è stato fatto negli ultimi anni dall’amministrazione provinciale di Crotone in tema di realizzazione della nuova arteria stradale, oggi, in linea con quanto disposto dal nuovo Codice degli Appalti del 2016, andiamo a completare il tracciato già previsto per il tratto tra Simeri Crichi e Crotone, dando il nulla osta ad Anas a realizzare lo studio di fattibilità tecnico economico della nuova arteria fino a Crucoli. Sin da domani mi farò portavoce presso la presidenza della Regione Calabria per ottenere su questo obiettivo la massima celerità a completare la fase progettuale per poi ottenere i fondi necessari alla sua realizzazione”.