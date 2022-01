Ucciso cane alla periferia di Crotone, preso a bastonate e poi gettato nel fiume

foto: Enpa

Prima è stato legato al guardrail e poi è stato colpito forse con alcuni bastoni. Non c’è stato scampo per il cane ucciso alla periferia di Crotone e poi abbandonato. Il cane è stato trascinato per diversi metri e poi gettato nel fiume.

La denuncia arriva dell’Enpa che ha annunciato di aver “allertato il servizio veterinario e la polizia municipale che sono prontamente intervenuti sul posto. Il cane è stata recuperato dalla ditta specializzata e verrà custodito in attesa che la Procura della Repubblica disponga l'autopsia”.

L’associazione scrive poi di aver già “richiesto verbalmente l'acquisizione di tutti i filmati delle telecamere presenti nella zona”. E non solo, perché chiede che “vengano individuati gli autori dell'uccisione di Musetta (QUI) e di questo povero cane”.