Catanzaro, sindacato Les: “Aggrediti agenti della Squadra Mobile e volante”

Aggressione agli agenti della Mobile di Catanzaro. Il fatto, come scrive il segretario provinciale del Sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato), Francesco Cassano, è avvenuto lo scorso 25 gennaio.

Gli agenti, stando al comunicato di Cassano, stavano “eseguendo un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere” e nel momento in cui l’uomo “colpito dalla misura carceraria, stava entrando nell’autovettura di servizio per essere porto nel carcere”, “il personale operante, si è ritrovato accerchiato da numerose persone che abitano in via Teano, subendo una vera e propria aggressione, iniziata con lanci di pietre e calci, conclusasi poi con un pugno ai danni di un poliziotto”.

Il sindacato esprime vicinanza e solidarietà ai colleghi coinvolti nell’aggressione: “Fra qualche giorno ritorneremo nuovamente a parlare dello stesso fenomeno che tutti i giorni ci riguarda su tutto il territorio nazionale”.

Per Cassano chiede che “il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia vengano al più presto in questi territori; bisogna toccare con mano queste criticità che vivono i cittadini del territorio a sud di Catanzaro, per portarle all’attenzione del Governo centrale, e trovare misure mirate, volte a garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini onesti”.