Satriano, nel box auto droga e armi: arrestato 31enne

In casa con armi e droga. Per questo per un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette.

È successo a Satriano marina dove, i carabinieri di Soverato hanno effettuato una perquisizione in un box usato dall’uomo, al termine della quale hanno trovato e sequestrato due chilogrammi di marijuana, 55 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish, due bilancini di precisione.

In una sacca di stoffa, nascosta in uno zaino, i militari hanno trovato anche una pistola, dello stesso tipo di quelle in uso alle forze di polizia, marca Beretta modello 92, con matricola abrasa, completa di un caricatore con 3 proiettili e materiale per la pulizia dell’arma.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di un’arma clandestina.

Dopo le formalità di rito, il 31enne è stato portato nel carcere di Siano, a disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro.