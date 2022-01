Calcio, l’attaccante del Cosenza Sueva passa al Potenza

Gianluigi Sueva, attaccante del Cosenza Calcio, sarà concesso in prestito fino a fine stagione al Potenza Calcio. Lo rende noto il club rossoblù, dopo aver raggiunto l'accordo per cedere il giovane giocatore.

Classe 2001, Sueva è nato a Cetraro ed ha disputato 16 partite con la giovanile, segnando 11 reti. Entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra, ha collezionato 20 presenze totali in Serie B.

Sueva adesso sarà a disposizione del neo-mister Pasquale Arleo, in attesa della prossima partita in programma per domenica.