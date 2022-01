Giorno della Memoria, Mancuso “Pensiero commosso”

“Nel Giorno della Memoria un pensiero commosso, mio e dell’Assemblea legislativa calabrese che rappresento, alle vittime della Shoah e dell’Olocausto". Questo il contenuto di una nota diramata dal presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso.



"Si deve ricordare quell’immane tragedia per dovere di civiltà, ma soprattutto bisogna non dimenticare per sconfiggere ogni indifferenza ed educare al rispetto assoluto della persona umana i nostri giovani, affinché gli orrori che hanno travolto l’Europa negli anni Quaranta del secolo scorso non accadano più" conclude.