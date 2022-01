Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna: disposto divieto di avvicinamento

I Carabinieri di Arena sono intervenuti per mettere fine alla condotta persecutoria di un uomo nei confronti della sua ex compagna, dopo oltre un anno di minacce, insulti e pedinamenti. È stata la stessa vittima a denunciare, stanca per le vessazioni subite dopo aver deciso di porre fine alla relazione sentimenale.

Le denuncia ha permesso ai militari di avviare celermente tutte le operazioni del caso. Un fattore determinante che ha permesso agli inquirenti di mettere in luce il comportamento vessatorio del soggetto, fornendo così in breve tempo tutta la documentazione necessaria per avere un quadro completo della situazione ed emettere così la misura cautelare.

Al termine delle indagini infatti i Carabinieri hanno notificato all'uomo un divieto di avvicinamento di 100 metri dai luoghi frequentati dall'ex compagna, nonchè alla sua dimora ed al suo luogo di lavoro.