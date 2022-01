Calcio giovanile: riformulati nuovi calendari Under 17, 17 Ėlite e Under 15

Calendari riformulati per i campionati Under 17 Ėlite, Under 17 e Under 15, sospesi a causa della dell’emergenza pandemica.

Si riparte sabato 5 e domenica 6 febbraio, in tutte e tre le competizioni, con le gare previste dai rispettivi calendari: l’undicesima per gli Ėlite, sesta (Gironi A e B) ed ottava (Gironi C e D) per l’Under 17, decima per l’Under 15.

Modificate anche le date per l'effettuazione dei Play Off e dei Play Out: per quanto riguarda il campionato Ėlite, il primo turno è previsto domenica 8 Maggio e da lì in poi tutte le domeniche fino alla finale di domenica 29 maggio.

Per il campionato Under 17 il primo turno è programmato per sabato 30 aprile, il secondo turno sabato 7 maggio, con la fase finale che avrà inizio sabato 14 maggio (Quarti), per proseguire sabato 21 maggio (Semifinali) e concludere sabato 28 maggio con la finalissima. Per quel che concerne, infine, il campionato Under 15, il primo turno verrà giocato domenica 1 maggio, il secondo domenica 8 maggio, mentre la fase finale prevede i Quarti domenica 15 maggio, le Semifinali domenica 22 maggio e la finalissima domenica 29 maggio.

Le vincenti dei campionati Ėlite ed Under 15 parteciperanno alla Fase Nazionale che avrà inizio domenica 5 giugno.