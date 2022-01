Covid in Calabria, curva stabile. Dieci i decessi nell’ultima giornata

Dieci decessi in Calabria e 1.569 nuovi casi nell’ultima giornata. In 24 ore aumentano, seppure di poco, i positivi al Covid-19, visto che ieri sono stati 1.256 (QUI). Il Reggino registra quattro decessi, il Cosentino tre, il Crotonese due e uno il Vibonese.

Con i 10.465 tamponi processati sono stati scoperti i 647 positivi del Reggino, i 276 del Catanzarese, i 260 del Vibonese, i 218 del Crotonese, i 174 del Cosentino.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-1coV-2 sono state 163.087, mentre i decessi totali sono 1.826. I guariti di oggi sono 2.291, per un totale di 120.898 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 40.363 (-732).

Sono 19 le dimissioni dei pazienti dai reparti ordinari. Al momento sono 411 le persone in reparto, 34 (-1) i pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 39.918 persone (-712).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 63.364, oggi in 647. Attualmente i casi attivi sono 11.368, di cui 155 ricoveri in reparto (-12); 12 in terapia intensiva (-1); 11.201 in isolamento domiciliare (-780). I casi chiusi sono 51.996, di cui 51.459 guariti (+1.436); 537 deceduti (+4).

Nel Cosentino il bollettino registra 174 nuovi positivi, su un totale di 41.671. Attualmente i casi attivi sono 9.967, di cui 135 ricoveri in reparto (+1); 9 in terapia intensiva; 9.823 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 31.704, di cui 30.907 guariti (+202); 797 deceduti (+3). Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota: 22.174, ma oggi i positivi sono 267. Attualmente i casi attivi sono 6.413, di cui 80 ricoveri in reparto (-3); 12 in terapia intensiva; 6.321 in isolamento domiciliare (+43). I casi chiusi sono 15.761, di cui 15.569 guariti (+227); 192 deceduti.

Nel Crotonese i positivi delle ultime 24 ore sono 218, mentre il totale è: 15.094. Attualmente i casi attivi sono 2.972, di cui 21 ricoveri in reparto (-4); 0 in terapia intensiva; 2.951 in isolamento domiciliare (-182). I casi chiusi sono 12.122, di cui 11.969 guariti (+402); 153 deceduti (+2).

Nel Vibonese le persone affette da Covid da inizio pandemia sono state 19.037, mentre oggi si sono ammalati in 260. Attualmente i casi attivi sono 9.421, di cui 18 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 9.403 in isolamento domiciliare (+236). I casi chiusi sono 9.616, di cui 6.479 guariti (+24); 137 deceduti (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi i positivi sono tre, mentre il numero totale è: 1.747. Attualmente in reparto sono ricoverati due pazienti; uno è in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano invece 219 persone (+3). I guariti sono 1.515; i deceduti 10.