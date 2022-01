San Giovanni, riapre la scuola elementare Alvaro

Ritorna fruibile la scuola elementare Corrado Alvaro di San Giovanni in Fiore. Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che ha partecipato all’inaugurazione della struttura, rimasta chiusa per anni a causa di lavori di consolidamento strutturale a lungo sospesi.

“Avevamo trovato – ricorda Succurro – una scuola che sembrava quasi colpita da un terremoto, per cui, tra l’altro, non erano stati previsti il pavimento nuovo, la riverniciatura delle pareti, la sostituzione della vecchia e inadeguata caldaia e perfino i termosifoni. Ci siamo rimboccati le maniche e, grazie ad un lavoro di squadra con i tecnici, i funzionari, gli operai e gli assessori comunali, l’abbiamo rimessa a nuovo e consegnata ai bambini e al personale scolastico, che da oggi avranno un edificio bello, accogliente, caldo e sicuro”.

Dal 26 gennaio le scuole di San Giovanni in Fiore sono ritornate alla didattica in presenza. Nella stessa giornata, agli studenti delle Elementari e Medie gli assessori comunali hanno consegnato zainetti con gel disinfettante e mascherine, “perché – spiega Succurro – riteniamo che il Comune debba anche preoccuparsi della prevenzione. Tra i primi comuni del Mezzogiorno, poi, in tutte le scuole comunali – sottolinea Succurro – abbiamo fatto installare dei purificatori d’aria di ultima generazione, acquistati con fondi ministeriali, in modo da aumentare la sicurezza di bambini e famiglie soprattutto in questa fase di recrudescenza del virus”.