Controlli a Cassano e Villapiana, denunciati due cacciatori

Due cacciatori, uno di Cassano allo Ionio e l’altro di Villapiana, sono stati denunciati dai Carabinieri Forestale di Corigliano per caccia illegale.

Il primo è stato fermato in località “Mezzano” a Villapiana mentre cacciava in un uliveto. Dal controllo è emerso che l’uomo aveva da poco abbattuto una Tortora dal Collare, specie protetta.

A Cassano, in località “Caccianova”, i militari hanno controllato diversi cacciatori toscani accompagnati per l’occasione da una persona del luogo. Proprio quest’ultimo è stato denunciato per aver abbattuto esemplari di Merlo, avifauna non cacciabile in questo periodo.

I con i militari anche gli specialisti del Soarda, la Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali che ha esteso i suoi controlli anche nella provincia di Reggio Calabria. Oltre alla denuncia, sono state sequestrate le armi e le munizioni.