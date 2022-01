Tendopoli di San Ferdinando, il prefetto di Reggio: “Verrà smantellata”

Verrà smantellata la tendopoli di San Ferdinando. Lo fa sapere all’Ansa il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani

La decisione è stata presa dopo un giro di ricognizione con la Regione e i Comuni di San Ferdinando e di Gioia Tauro, e le associazioni che si occupano di assistenza ai migranti.

“Aspettiamo che la Regione Calabria – spiega Mariani – metta a disposizione i fondi per varare un progetto di accoglienza e di residenza, utilizzando alcuni beni confiscati. L’idea di fondo resta quella di offrire ai migranti strutture di residenza che assicurino dignità”.

Si dovranno quindi “individuare strutture abitative già esistenti da ripristinare e trasformare in foresterie, con la disponibilità dei servizi essenziali”.

Nel frattempo è in corso la campagna di screening per gli ospiti della struttura. E non solo, perché come afferma il prefetto “sono stati già vaccinati quasi tutti coloro che vivono nella tendopoli di San Ferdinando ed in altre località della Piana di Gioia Tauro”.