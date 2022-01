Taurianova. In casa con 70mila euro, denunciata 75enne

È accusata di riciclaggio la donna di 75 anni denunciata dai carabinieri di Taurianova.

I militari, con i colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dei cinofili del battaglione “Calabria”, nel corso di una perlustrazione in località Amato, frazione lungo la strada provinciale che da Gioia Tauro conduce nel cuore dell’Aspromonte, hanno eseguito una perquisizione a casa di una donna di 75 anni.

A seguito del controllo hanno trovato, murati in un’intercapedine dello scantinato dell’abitazione, due buste sigillate contenenti quasi 70.000 euro in banconote di grosso taglio. Per l’accusa, la donna sarebbe la proprietaria della somma di denaro, forse di provenienza illecita.